При каких условиях красное вино полезно для сердца 8 18.12.2024, 12:31

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Польза появляется в связке со специальной диетой.

Ученые из Барселонского университета и Клинической больницы Барселоны (Испания) установили, что красное вино может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний при условии соблюдения средиземноморской диеты — отказа от фастфуда и сладкого в пользу растительной пищи, рыбы и орехов. Результаты исследования опубликованы в European Heart Journal (EHJ).

В исследовании приняли участие 1232 добровольца без сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), которые на момент начала эксперимента страдали диабетом второго типа. Также учитывались данные испытуемых с высоким кровяным давлением, избыточным весом и наследственной предрасположенностью к ССЗ.

Все участники придерживались средиземноморской диеты, предписывающей потребление оливкового масла, овощей, фруктов, орехов и рыбы. Чтобы оценить потребление вина, участники регулярно сдавали анализы мочи, поскольку винная кислота, содержащаяся в винограде и вине, отфильтровывается почками.

В ходе наблюдения, которое длилось около четырех-пяти лет, было зарегистрировано 685 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт.

Результаты показали, что риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 50% ниже у тех, кто потреблял от половины до одного бокала вина в день, по сравнению с теми, кто пил его крайне редко или не пил вовсе. Умеренное потребление алкоголя (до одного бокала в неделю или менее половины порции в день) снижало риск на 38%. Однако полезный эффект исчезал у тех, кто выпивал более одного бокала в день.

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