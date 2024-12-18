Пляжи российских курортов на Черном море уничтожены мазутом на годы вперед 24 18.12.2024, 15:52

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Это катастрофа для экономики РФ.

Крушение двух танкеров класса «Волгонефть» в Керченском проливе 15 декабря обернулось одной из крупнейших экологических катастроф для российского побережья Черного моря.

Нефтяное пятно из мазута достигло центрального пляжа Анапы, а общая зона загрязнения составила более 49 километров.

Экологи предполагают, что последствия аварии могут сорвать курортный сезон 2024 года, что нанесет колоссальный удар по экономике региона, пишет «Агентство».

По данным очевидцев, загрязнение уже достигло Анапы. Видео, снятые местными жителями, показывают пятна мазута на песке и запах нефтепродуктов.

Экстренные службы, о которых сообщало РИА «Новости», подтвердили, что загрязнение увеличивается на десятки километров. Экологи предупреждают, что устранение последствий аварии может занять годы.

Песок впитывает мазут, и извлечь его крайне сложно. Даже если пляжи будут выглядеть чистыми, солнечная жара летом вызовет испарение мазута, делая отдых небезопасным. Дно Черного моря может стать дополнительным источником загрязнения.

Часть нефтепродуктов уже опустилась на морское дно и будет подниматься во время штормов, что приведет к повторному выбросу мазута на берег.

Опасность для курортного сезона. Как отмечают экологи, подобные аварии, например, танкера «Находка» в 1997 году у берегов Японии, приводили к полной утрате пляжей на несколько лет.

Экономический ущерб

Срыв курортного сезона в Анапе и на соседних территориях может стать катастрофическим ударом для экономики Краснодарского края. Черноморское побережье является ключевым источником доходов для региона, а потеря туристического потока обернется многомиллиардными убытками.

Эксперты подчеркивают, что авария танкеров класса «Волгонефть» стала результатом системных проблем в инфраструктуре и недостаточной модернизации флота РФ. Эти суда проектировались для работы на реках и не были приспособлены для эксплуатации в море, тем более в условиях шторма.

Властям РФ предстоит организовать масштабную операцию по ликвидации последствий разлива нефти.

Однако, по мнению экологов, без немедленного вмешательства ситуация только усугубится. Если мазут не будет оперативно удален, экологический ущерб рискует стать необратимым, а экономика региона потеряет один из ключевых источников дохода.

Напомним, два старых танкера класса «Волгонефть», перевозившие по 4 тысячи тонн мазута каждый, потерпели крушение в Керченском проливе. Эти суда, чей средний возраст превышает 50 лет, давно считались устаревшими и должны были быть выведены из эксплуатации.

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