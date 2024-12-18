Решается судьба Лукашенко

Решается судьба Лукашенко10
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 18.12.2024, 16:57
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Диктатор показывает свою нелучшую форму без ретуши.
С ситуацией в Витебске все становится на свои места. С учетом того, что ТЦ хотят отправить под снос, становится очевидным повод для пожара – отжим части бизнеса и места под более интересную застройку. В любом случае – абсолютно рукотворная история, которая лишь подтверждает то, что в рамках нового передела собственности жизни простых белорусов тоже ничего не значат.
По времени акция по отжиму совпала с переформатированием «предвыборного» фарса в кампанию мобилизационного толка, где основным мотиватором должен стать страх. В связи с чем рекомендация остается та же – держаться от предвыборного фарса и мест скоплений людей подальше.
Лукашенко тем временем катается в Омане на экскурсии, продолжая на камеры демонстрировать свою нелучшую форму без ретуши.
Единственным значимым пунктом программы является СЭЗ, она же порт. Поток контрабаса через аналогичные структуры в ОАЭ (удобрения, металл, сигареты) уж очень стал обращать на себя внимание, нужно расширять географию. Получится ли? Скорее всего, уже поздно. Судьба хунты решается не в пустыне, в Кремле.
Telegram-канал «Ник и Майк»