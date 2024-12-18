«Они элитные, эти корейцы? Освобождаем для них определенные палаты»5
- 18.12.2024, 13:11
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Перехвачен разговор о размещение в госпиталях РФ сотен раненых солдат КНДР.
Войска КНДР несут большие потери в Курской области. СБУ перехватила разговор россиян, которые рассказывают о потерях северокорейских солдат.
Об этом сообщает СБУ.
Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор медсестры больницы в Московской области с ее мужем, который воюет против Украины в Харьковской области.
Россиянка в перехваченном разговоре рассказала, что только в течение нескольких дней в один из российских госпиталей под Москвой привезли более 200 раненых военнослужащих КНДР.
«Вчера поезд был примерно около 100 человек. Сегодня еще 120 - это уже 200. А сколько их там? Одному Богу известно», - печалиться жена захватчика.
В следующем разговоре россиянка жалуется, что северокорейских раненых содержат в лучших условиях, чем российских солдат. По ее словам, медики фактически не могут общаться с ранеными военными КНДР из-за языкового барьера. Им также запретили общаться с солдатами на английском языке.
«Или они элитные, эти корейцы? Освобождаем для них какие-то определенные палаты... Они что у нас прямо привилегированные или что?» - сказала россиянка.