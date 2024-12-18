«Они элитные, эти корейцы? Освобождаем для них определенные палаты» 5 18.12.2024, 13:11

10,752

Перехвачен разговор о размещение в госпиталях РФ сотен раненых солдат КНДР.

Войска КНДР несут большие потери в Курской области. СБУ перехватила разговор россиян, которые рассказывают о потерях северокорейских солдат.

Об этом сообщает СБУ.

Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор медсестры больницы в Московской области с ее мужем, который воюет против Украины в Харьковской области.

Россиянка в перехваченном разговоре рассказала, что только в течение нескольких дней в один из российских госпиталей под Москвой привезли более 200 раненых военнослужащих КНДР.

«Вчера поезд был примерно около 100 человек. Сегодня еще 120 - это уже 200. А сколько их там? Одному Богу известно», - печалиться жена захватчика.

В следующем разговоре россиянка жалуется, что северокорейских раненых содержат в лучших условиях, чем российских солдат. По ее словам, медики фактически не могут общаться с ранеными военными КНДР из-за языкового барьера. Им также запретили общаться с солдатами на английском языке.

«Или они элитные, эти корейцы? Освобождаем для них какие-то определенные палаты... Они что у нас прямо привилегированные или что?» - сказала россиянка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com