Ликвидация генерала Кириллова: станет ли Путин следующей целью 8 18.12.2024, 13:15

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Паранойя главы Кремля усилилась.

На днях Служба безопасности Украины провела успешную операцию по ликвидации в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерала Игоря Кириллова.

Издание BILD спросило экспертов, может ли российский диктатор Владимир Путин стать следующей целью на ликвидацию, и их мнения достаточно сильно отличаются.

По мнению директора пражского аналитического центра «Европейские ценности» Якуба Янды, Путину вряд ли угрожает непосредственная опасность от украинских спецслужб, причиной являются «хорошо продуманные меры безопасности» главы РФ. В то же время, считает аналитик, причастные к военным преступлениям россияне теперь действительно должны опасаться за свою жизнь.

«Столь успешная операция Украины в самом сердце вражеской столицы посылает окончательный сигнал всем россиянам, причастным к военным преступлениям: Украина вас достанет», - подчеркивает он.

Директор Инициативы «Центр европейской устойчивости» в Берлине Сергей Сумленный высказал мнение что Украина осознанно щадит Путина, оставляя ему «роль диктатора, который в мании величия ведёт свою армию в пропасть».

«Вместо этого СБУ и ГУР убивают «важных офицеров [...], чтобы ослабить боеспособность России», - заявил он.

По мнению Джессики Берлин, старшего научного сотрудника американского «Центра анализа европейской политики», ликвидация Кириллова еще больше усилит страх Путина за собственную жизнь.

«Путин боится за свою жизнь каждый день, и уже давно. Не зря у него есть двойники, дегустаторы и его печально известный огромный стол для совещаний. Способность Украины настичь высокопоставленных офицеров даже в самом центре Москвы только усилит его паранойю и недоверие к собственному народу», - считает она.

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