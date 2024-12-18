Почему Индия больше не покупает оружие у России 1 18.12.2024, 13:26

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Нью-Дели чаще смотрит на Запад.

Ранее Индия существенно зависела от поставок вооружений из Москвы. Сейчас она получает все больше оружия от западных стран.

Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщила Свасти Рао, научный сотрудник Центра Европы и Евразии, Института оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара из Индии.

«Если посмотреть на последние пять лет, мы действительно пытались диверсифицироваться от российского оружия. Сейчас мы получаем все больше оружия от США, Франции, Израиля», - сказала она.

Что касается Украины, то уже сегодня 130 военных кораблей ВМС Индии имеют украинские газотурбинные двигатели.

По ее словам, большинство самолетов, особенно советских, которые эксплуатирует Индия, имеют газотурбинные двигатели из Украины. Украина модернизировала транспортный самолет Ан-32.

«Военно-техническое сотрудничество между Украиной и Индией происходит очень стабильно, и это важный момент для осознания. Я имею в виду, что Украина также стала надежным партнером, и это то, что мы очень ценим», - добавила Рао.

Рао заявила, четыре военных корабля, которые Индия заказала России в 2016 году, имеют газотурбинные двигатели из Украины.

«После 2014 года, когда между Украиной и Россией возникло напряжение из-за Крыма, Индия импортировала эти двигатели из Украины, отправляла их в Россию, чтобы они могли поставить нам корабли», - сказала она.

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