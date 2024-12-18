«Эта дамочка не в ту дверь вошла»13
- 18.12.2024, 13:32
- 30,832
Белорусы ответили наглой россиянке.
Россиянку шокировал белорусский Гродно. «Вернулась из Гродно, ходила с поджатыми губами», — пишет она. Ей не понравилось, что в городе много костелов. Россиянку возмутила картина со Стефаном Баторием — польским королем и великим князем ВКЛ. Также многие жители Гродно, когда узнавали, что она из России, переходили на белорусский язык. «Радушные, приветливые, но отвечают только на белорусском языке», — рассказала она.
Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:
«Представляете, приезжаешь в Италию, Францию, Германию, Испанию, а там, о ужас, все говорят на своем языке».
«В чужой монастырь со своим уставом не ходят, не нами придумано».
«Россияне никакие нам не братья и никогда не были. Всю историю пытались нас превратить в свою прислугу и продолжают это делать».
«Значит, ей не сюда надо ехать, а по другим городам. Эта дамочка не в ту дверь вошла, это наша история и наши достопримечательности».
«Что за менталитет? Привыкли чувствовать себя везде хозяевами!»
«Они думают, что только они должны править бал. А как же? Она ведь из России, а остальные никто».
«Беларусы ведаюць родную мову, нажаль, не ўсе грамадзяне Беларусі хочуць быць беларусамі».
«Мы живем в Беларуси, поэтому главным должен быть свой язык, а разговаривать можно кто как хочет. Было когда-то все на белорусском, но потом россиянам не понравилось, и по их велению запретили».
«А с чего она взяла, что в Гродно должно быть больше церквей, которых по приказу Муравьева-вешальника построили в Беларуси?»
«Так что? Никто в Беларусь не зовет. Если все ей не так, то пусть сидит в России, там ей все будет так».
«Ну, если она с поджатыми губами разговаривала с белорусами, то чего она хотела?»
«I што? Нам трэба пачынаць хвалявацца? Мы ў сябе дома, і якія ў яе губы мне абыякава. Калі болей не прыедзе, то і шкадаваць аб гэтым, думаецца, амаль ніхто ня будзе».
«С чего она взяла, что мы должны прогибаться перед каждым россиянином?»
@charter97.org Россиянку шокировали костелы и жители Гродно #гродно #беларусь #мнение #россиянка #язык #костелы #баторий ♬ оригинальный звук - Хартия97
Подписывайтесь на наш TikTok, чтобы узнавать новости первыми