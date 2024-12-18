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«Эта дамочка не в ту дверь вошла»

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  • 18.12.2024, 13:32
  • 30,832
«Эта дамочка не в ту дверь вошла»

Белорусы ответили наглой россиянке.

Россиянку шокировал белорусский Гродно. «Вернулась из Гродно, ходила с поджатыми губами», — пишет она. Ей не понравилось, что в городе много костелов. Россиянку возмутила картина со Стефаном Баторием — польским королем и великим князем ВКЛ. Также многие жители Гродно, когда узнавали, что она из России, переходили на белорусский язык. «Радушные, приветливые, но отвечают только на белорусском языке», — рассказала она.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

«Представляете, приезжаешь в Италию, Францию, Германию, Испанию, а там, о ужас, все говорят на своем языке».

«В чужой монастырь со своим уставом не ходят, не нами придумано».

«Россияне никакие нам не братья и никогда не были. Всю историю пытались нас превратить в свою прислугу и продолжают это делать».

«Значит, ей не сюда надо ехать, а по другим городам. Эта дамочка не в ту дверь вошла, это наша история и наши достопримечательности».

«Что за менталитет? Привыкли чувствовать себя везде хозяевами!»

«Они думают, что только они должны править бал. А как же? Она ведь из России, а остальные никто».

«Беларусы ведаюць родную мову, нажаль, не ўсе грамадзяне Беларусі хочуць быць беларусамі».

«Мы живем в Беларуси, поэтому главным должен быть свой язык, а разговаривать можно кто как хочет. Было когда-то все на белорусском, но потом россиянам не понравилось, и по их велению запретили».

«А с чего она взяла, что в Гродно должно быть больше церквей, которых по приказу Муравьева-вешальника построили в Беларуси?»

«Так что? Никто в Беларусь не зовет. Если все ей не так, то пусть сидит в России, там ей все будет так».

«Ну, если она с поджатыми губами разговаривала с белорусами, то чего она хотела?»

«I што? Нам трэба пачынаць хвалявацца? Мы ў сябе дома, і якія ў яе губы мне абыякава. Калі болей не прыедзе, то і шкадаваць аб гэтым, думаецца, амаль ніхто ня будзе».

«С чего она взяла, что мы должны прогибаться перед каждым россиянином?»

@charter97.org Россиянку шокировали костелы и жители Гродно #гродно #беларусь #мнение #россиянка #язык #костелы #баторий ♬ оригинальный звук - Хартия97

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