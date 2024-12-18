Скабеева не сдержалась в прямом эфире из-за ликвидации в Москве генерала Кириллова

Скабеева не сдержалась в прямом эфире из-за ликвидации в Москве генерала Кириллова31
- 18.12.2024, 14:14
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Нервную реакцию показали на видео.
Одна из главных рупоров российской пропаганды Ольга Скабеева устроила истерику в прямом эфире, эмоционально реагируя на взрыв в Москве, унесший жизнь генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
Ее выступление больше напоминало истерику, чем структурированный анализ, что, по мнению экспертов, связано с личными страхами пропагандистки, пишет «Диалог.UA».
Украинские спецслужбы показали, что способны действовать даже в сердце российской столицы, а это усиливает страх у ключевых фигур российской пропаганды.
Эксперты не исключают, что Скабеева осознает риск стать следующей целью.
Украинский журналист Денис Казанский отметил: «Скабеева беснуется из-за ликвидации российского генерала в Москве, но не может придумать уже ничего нового и просто повторяет то же самое, что несла предыдущие 3 года».
По мнению аналитиков, паника среди российских пропагандистов может усилиться. Скабеева и ее коллеги осознают, что их деятельность делает их потенциальными целями.
Легкость, с которой украинские спецслужбы смогли организовать ликвидацию генерала в Москве, показывает, что российские элиты, включая пропагандистов, больше не могут чувствовать себя в безопасности даже в столице.