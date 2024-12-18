«Кратчайший путь к развалу системы»8
- 18.12.2024, 18:13
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Белорусы высказались о новом назначении диктатора.
Лукашенко нашел для своего охранника теплое местечко. Хлебную должность специально придумали под близкого к телу человека. Алексей Ляшкевич перешел в «Беларусбанк» на должность исполнительного директора. У «Беларусбанка» есть корпоративный сайт, на котором обычно сообщают о новых персонах на руководящих должностях. Однако новостей о назначении Ляшкевича там не было. Ранее такой должности не было.
@charter97.org Лукашенко создал «хлебную» должность для охранника? #лукашенко #охранник #беларусбанк #новости #ляшкевич #общество #банк ♬ оригинальный звук - Хартия97
Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:
«Вот вам и дефицит кадров! Почему не водителем автобуса, не сварщиком?!»
«Все правильно. Ну не в ЖЭС же какой-нибудь отправлять его управдомом. Да и за банком присматривать нужно».
«Нормально — персональная пенсия в 49 лет 3000 рублей и зарплата в районе 5-6 тысяч. Сейчас наруководит там. С этой безопасностью уже совсем двинулись. Раньше не было ничего подобного, так жили нормально и работали. Везде у них опасность мерещится».
«Бездельник и дармоед Лукашенко продолжает плодить бездельников и дармоедов».
«Вот так кучеры становятся банкирами».
«Еще один носитель чемоданов с пожизненной должностью... Сирии на вас нету!»
«Готовится эвакуация «Беларусбанка». Тень Асада не дает покоя».
«Сейчас таких исполнительных директоров в банках, как г*вна. Это самые тупые работники банков. Тупее только ручки на входных дверях».
«Для действующего режима профессионализм ничто, а личная преданность — все. Поэтому и приходится Лукашенко ставить на более или менее ключевые посты своих сыновей, личных охранников, соратников по формированию диктатуры и т.п».
«Назначение погонников во все дыры — кратчайший путь к развалу системы».
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