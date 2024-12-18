К гадалке не ходи1
- Александр Коваленко
- 18.12.2024, 14:22
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Россию ждут огромные потери в декабре.
Первая половина декабря позади. Можно сделать несколько предварительных выводов по потерям российских оккупационных войск
Стабильно высокий показатель ликвидации личного состава. Не думаю, что в этом месяце будет установлен абсолютный рекорд, но то, что более 40 тысяч — это к гадалке не ходи.
В свою очередь, снижается показатель потерь в технике, что обусловлено меньшим количеством ее задействования в боевых действиях. Сохраняется стабильно высоким показатель потерь боевых бронированных машин и автомобильного транспорта.
В глаза бросаются потери ствольной артиллерии, которые выходят после рекордных шести месяцев на уровень весна-лето 2023. Эти показатели уже говорят не только об ухудшении качества артсистем (расконсервация и отправка в зону боевых действий преимущественно буксируемых советских гаубиц), но и о том, что компенсация этой категории с каждым месяцем осложняется все больше и больше.
Очевидно, что в 2025 году у российских оккупационных войск возникнет критический дефицит с рядом категорий техники. Как бы это странно не звучало, но артиллерия, оператором которой в прошлом Россия являлась наибольшим в мире, будет в этом числе.
Александр Коваленко, Telegram