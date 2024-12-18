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Врачи рассказали, можно ли запивать лекарство чаем

  • 18.12.2024, 14:27
  • 4,252
Врачи рассказали, можно ли запивать лекарство чаем

И что делать, если под рукой нет воды.

Иногда под рукой нет обычной воды, чтобы запросить таблетку. Можно ли использовать чай — врачи поделились важной информацией.

Как чай может влиять на эффективность лекарства

Обычно в противопоказаниях к большей части медикаментов, употребление чая не указывается. К тому же концентрация активных веществ в заваренной чашке настолько мала, что человек вряд ли рискует навредить эффективности препарата. Однако, все же лучше всего запивать любое лекарство водой. У нее нейтральный состав, а потому она не взаимодействует с лекарством.

Некоторые исследования показывают, что катехины и содержащиеся в чае экстракты могут улучшать свойства некоторых медикаментов. В частности, речь идет о противораковом влиянии ванилоидов стручкового перца или антибактериальных свойствах хлорамфеникола или гентамицина. Но все же большинство препаратов плохо сочетаются с чаем, особенно, если запивать их большим объемом напитка.

Какие пилюли точно нельзя запивать чаем

Средства для потенции

Зеленое время вступает в реакцию с йохимбином – веществом, которое используется для профилактики мужской импотенции. Поэтому, если в состав препарата входит йохимбин, запивать таблетки чаем нельзя. Афродизиак повышает артериальное давление, может вызвать тревогу, ускорять сердцебиение, а те же побочные явления провоцируются и кофеином в чае. Некоторые исследователи считают, что зеленый чай также оказывает негативное влияние на тестостерон, поэтому медикаменты с этим гормоном лучше запивать только водой.

Препараты с железом

Добавки, содержащие железо, также не следует запивать чаем, потому что кофеин снижает усвояемость этого микроэлемента в организме. А вот апельсиновый сок оказывает обратный эффект. Ученые обнаружили, что железо лучше усваивается, если принимать его вместе с витамином С.

Антидепрессанты

Во взаимодействие с кофеином входят большинство средств для лечения депрессии и седативных препаратов. Чай может усиливать эффект от лекарства, но дополнительно он также усиливает развитие нервозности. Поэтому любителям выпить чая или кофе следует проконсультироваться с врачом перед употреблением любых антидепрессантов. Особенно осторожными следует быть с препаратами милнаципрана, имипрамина и пароксетина.

Препараты для сосудов и сердца

Например, если вы принимаете варфарин, следует придерживаться специальной диеты. Из-за присутствующего в чае витамин К эффективность лекарства уменьшается. Такие таблетки запиваются только водой, а также на период лечения следует снизить употребление зеленого чая. С осторожностью следует сочетать чай и с другими средствами, в частности для лечения тромбоза.

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