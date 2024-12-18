закрыть
18 декабря 2024, среда, 19:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГАИ со стрельбой задержала пьяную бесправницу в Копыльском районе

14
  • 18.12.2024, 14:36
  • 4,614
ГАИ со стрельбой задержала пьяную бесправницу в Копыльском районе

Медосвидетельствование показало в ее крови 2 промилле алкоголя.

В Копыльском районе сотрудники ГАИ со стрельбой задерживали пьяную женщину на иномарке, рассказали в пресс-службе МВД.

В милицию вечером 17 декабря позвонили очевидцы, завившие, что в агрогородке Быстрица Копыльского района на «Опеле» катается предположительно пьяный водитель.

Пьяная бесправница пыталась скрыться от ГАИ. Использовалось оружие.

Прибывшие по вызову инспекторы ГАИ обнаружили авто и подали сигнал об обстановке. Но водитель только ускорился, пытаясь скрыться, началась погоня. Преследуя машину уже за пределами населенного пункта, гаишники стали стрелять по колесам иномарки.

Выяснилось, что машиной управляла 31-летняя жительница Копыля, у которой нет и не было водительских прав. Медосвидетельствование показало в крови фигурантки 2 промилле алкоголя.

На пьяную бесправницу составили семь административных протоколов, в том числе за неповиновение. Женщину поместили в ИВС, а машину доставили на штрафстоянку.

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман
Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников