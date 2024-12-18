ГАИ со стрельбой задержала пьяную бесправницу в Копыльском районе

ГАИ со стрельбой задержала пьяную бесправницу в Копыльском районе14
- 18.12.2024, 14:36
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Медосвидетельствование показало в ее крови 2 промилле алкоголя.
В Копыльском районе сотрудники ГАИ со стрельбой задерживали пьяную женщину на иномарке, рассказали в пресс-службе МВД.
В милицию вечером 17 декабря позвонили очевидцы, завившие, что в агрогородке Быстрица Копыльского района на «Опеле» катается предположительно пьяный водитель.
Пьяная бесправница пыталась скрыться от ГАИ. Использовалось оружие.
Прибывшие по вызову инспекторы ГАИ обнаружили авто и подали сигнал об обстановке. Но водитель только ускорился, пытаясь скрыться, началась погоня. Преследуя машину уже за пределами населенного пункта, гаишники стали стрелять по колесам иномарки.
Выяснилось, что машиной управляла 31-летняя жительница Копыля, у которой нет и не было водительских прав. Медосвидетельствование показало в крови фигурантки 2 промилле алкоголя.
На пьяную бесправницу составили семь административных протоколов, в том числе за неповиновение. Женщину поместили в ИВС, а машину доставили на штрафстоянку.