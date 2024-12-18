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«Такого не было со времен нацистов»

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  • 18.12.2024, 14:40
  • 9,266
«Такого не было со времен нацистов»

В Сирии обнаружены массовые захоронения жертв режима Асада.

Бывший посол США по особым поручениям Стивен Рапп заявил о гибели более чем 100 тысяч человек в Сирии от рук приспешников Башара Асада. Об этом он сообщил агентству Reuters 18 декабря. Бывший посол занимался расследованиями военных преступлений.

Заявление Рапп сделал по итогам посещения двух массовых захоронений в городах Кутайфа и Наджха в пригороде Дамаска.

«У нас определенно более 100 тысяч человек, которые исчезли и были замучены до смерти этой машиной. Я не сомневаюсь в таких числах, учитывая то, что мы видели в этих массовых захоронениях [под Дамаском]. Мы не видели ничего подобного со времен нацистов. Мы говорим о системе государственного террора, которая стала машиной смерти», — сказал Рапп.

Рапп работает в Сирии, чтобы задокументировать свидетельства военных преступлений и помочь гражданскому обществу подготовиться к возможным судебным процессам.

Правозащитник Муаз Мустафа, возглавлявший расположенную в США «Сирийскую оперативную группу по чрезвычайным ситуациям», сообщил агентству Reuters после посещения захоронения в Кутайфе, что только там захоронены не менее 100 тысяч тел.

Международная комиссия по пропавшим без вести лицам в Гааге заявила о существовании не менее 66 пока непроверенных мест массового захоронения в Сирии. Комиссия имеет сведения о пропавших без вести 157 тысячах человек (для сравнения: во время балканских войн 1990-х годов без вести пропали около 40 тысяч человек).

Комиссия также призвала охранять места массовых захоронений, чтобы сохранить улики для будущих судебных процессов.

Жители Сирии, живущие рядом с захоронениями в Кутайфе и Наджхе, рассказали Reuters, что постоянно видели грузовики, привозившие тела, которые потом сбрасывали в длинные траншеи, вырытые бульдозерами. Сирийцы, живущие рядом с Кутайфой, отказались раскрывать свои личности, опасаясь возмездия. «Это место ужасов«, — сказал один из жителей.

Агентство сообщило, что, согласно спутниковым снимкам, масштабные земляные работы в Кутайфе начались в 2012–2014 годах и продолжались до 2022 года. На некоторых спутниковых снимках видны экскаваторы, грузовые машины и большие траншеи.

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