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Будет ли на Новый год снег в Беларуси?

  • 18.12.2024, 14:52
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Будет ли на Новый год снег в Беларуси?

Прогноз показал, когда ждать волну «декабрьской жары».

Европу накрыла очередная волна тепла. В Беларусь она уже принесла пусть и штормовой, но по-весеннему теплый ветер. Надолго ли задержится это потепление и ждать ли белорусам снега к Новому году? Посмотрели, что показали свежие расчеты по модели прогнозирования ECMWF, пишет «Телеграф».

Синоптики соседней Польши на днях выразили тревогу по поводу «почти весеннего ветра» и аномально высокой температуры. По данным Института метеорологии и водного хозяйства, 16 декабря «аномалия средней температуры воздуха по отношению к среднемесячной температуре воздуха в декабре составила 8,4 градусов», а максимальная температура поднялась до 10,1°С. Особую обеспокоенность польских синоптиков вызывает тот факт, что в середине декабря дневная температура держится выше нуля повсеместно, даже в горах.

Причем это не предел, предупредили специалисты: кульминация волны тепла ожидается примерно 19 декабря. Термометры в этот день, по расчетам специалистов, могут показать даже 14-15°С. Более того, на «стабильный» снежный покров синоптики не рекомендуют рассчитывать ни к Рождеству, ни к Новому году: снег, если и выпадет, будет эпизодическим и быстро растает за пределами горных районов.

Чего ждать белорусам в ближайшие дни?

Кстати, уже который день температура держится на аномально высоком уровне и по всей Беларуси. Во многих городах обновляются дневные температурные максимумы.

На четверг, 19 декабря, по западу Беларуси и вовсе спрогнозировали «не по сезону теплые» +10°С. В среднем по стране, по данным Telegram-канала «Метеовайб», будет от +2°C до +9°C, хотя ночью не исключен и минус: по северо-востоку в диапазоне -3..-8°С, по юго-западу — до +4..+6°С.

Будет ли на Новый год снег в Беларуси? Модель ECMWF показала, когда ждать волну декабрьской жары

Белгидромет также заявил, что влияние теплых воздушных масс с Атлантики и атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы, сохранится до конца рабочей недели. На 20 – 21 декабря синоптики спрогнозировали мокрый снег при температурных колебаниях от +1°С до +7°С в течение суток в пятницу и от -3°С до+3°С в субботу.

Ждать ли снега к Новому году?

Не стоит рассчитывать на сугробы под елкой и к Новому году, судя по ансамблевому прогнозу модели ECMWF, опубликованному тематическим Telegram-каналом @nadvorie.

По расчетам специалистов, до конца декабря температура воздуха будет держаться на аномальном уровне — на 3–6 градуса выше климатической нормы. На начало января модель выдала такой же неутешительный для любителей лыжных прогулок и владельцев «ватрушек» прогноз.

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