Сирийцы штурмуют банки с мешками, полными денег, чтобы обменять их на доллары

Сирийцы штурмуют банки с мешками, полными денег, чтобы обменять их на доллары11
- 18.12.2024, 14:54
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Инфляция в стране не поддается контролю уже много лет.
Жители Сирии несут в банки горы обесценившихся банкнот, иногда в больших мусорных пакетах, пишет BILD.
Инфляция в Сирии не поддается контролю уже много лет. Нынешний уровень цен достиг невообразимых величин: среднего месячного дохода в стране хватает максимум на 20 литров бензина или 10 буханок хлеба.
Перед новым руководством Сирии стоит сложнейшая задача: стабилизировать экономику, мобилизовать международную помощь и восстановить доверие к сирийской лире. Насколько и когда ее удастся решить, предсказать трудно. И поскольку надежды на быстрое улучшение ситуации мало, люди пытаются уберечься от инфляции, купив иностранную валюту, в основном доллары или евро.
Башар Асад тоже, судя по всему, мало доверял лире и имел в своем распоряжении иностранную валюту. Согласно сообщению Financial Times, Асад начал тайно хранить доллары за несколько лет до своего свержения. По данным издания, речь идет о почти двух тоннах наличности.