закрыть
18 декабря 2024, среда, 19:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Тетя из России» выманила у белоруски 4000 рублей

5
  • 18.12.2024, 14:58
  • 2,586
«Тетя из России» выманила у белоруски 4000 рублей

Мошенница представилась родственницей.

В Слониме женщина стала жертвой мошенников, которые притворились ее тетей из России, рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

Так, в милицию обратилась 52-летняя слонимчанка. Женщина рассказала, что ей в соцсети «Одноклассники» ранее написали с аккаунта ее тети из России. «Родственница» рассказала, что один из российских банков дарит 6 тысяч российских рублей, которые можно легко получить на банковскую карту «Мир» либо Visa. Для получения денег от банка нужно только сообщить реквизиты своей карты, назвать пару кодов и… ждать.

Белоруска сделала все, что ей сказала «тетя из России», но подарок от банка она не получила, наоборот, с ее карты списали 4 тысячи белорусских рублей.

Только после потери денег слонимчанка позвонила своей тете, и та сообщила о взломе страницы в соцсети. Женщина обратилась в милицию.

В УВД обратили внимание на то, что белоруске следовало бы насторожиться тем фактом, что в переписке «тетя» допускала нехарактерные ошибки, а ее манера речи была своеобразной.

Расследуется уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман
Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников