«Тетя из России» выманила у белоруски 4000 рублей 5 18.12.2024, 14:58

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Мошенница представилась родственницей.

В Слониме женщина стала жертвой мошенников, которые притворились ее тетей из России, рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

Так, в милицию обратилась 52-летняя слонимчанка. Женщина рассказала, что ей в соцсети «Одноклассники» ранее написали с аккаунта ее тети из России. «Родственница» рассказала, что один из российских банков дарит 6 тысяч российских рублей, которые можно легко получить на банковскую карту «Мир» либо Visa. Для получения денег от банка нужно только сообщить реквизиты своей карты, назвать пару кодов и… ждать.

Белоруска сделала все, что ей сказала «тетя из России», но подарок от банка она не получила, наоборот, с ее карты списали 4 тысячи белорусских рублей.

Только после потери денег слонимчанка позвонила своей тете, и та сообщила о взломе страницы в соцсети. Женщина обратилась в милицию.

В УВД обратили внимание на то, что белоруске следовало бы насторожиться тем фактом, что в переписке «тетя» допускала нехарактерные ошибки, а ее манера речи была своеобразной.

Расследуется уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации.

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