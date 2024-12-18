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Взаимодействие нулевое

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  • Сергей Ауслендер
  • 18.12.2024, 15:13
  • 5,574
Взаимодействие нулевое

В эфире российских и северокорейских раций — сплошной мат.

Если я правильно понял, северокорейцы успели повоевать с чеченским «Ахматом», который, видимо, исполнял роль загрядотряда и оказался у них на пути во время «перегруппировки». Воображаю этот диалог по рации - с одной стороны орут по-чеченски, с другой кроют по-корейски.

Первый опыт боевого применения подтверждает плюс-минус прогнозы - воюют массой, в атаку ходят густыми цепями, уставы, похоже, не изменились со времен Корейской, про дроны особо ничего не слышали, окопы копают в открытом поле, взаимодействие нулевое, языковой барьер серьезный, судя по перехватам. В эфире сплошной мат, российские командиры не могут объяснить корейцам, что делать. «Черти косоглазые», — потому что великодержавный шовинизм тоже никуда не делся.

Но Ким на этом деле заработает бабла, потому что людей у него полно.

Сергей Ауслендер, Telegram

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