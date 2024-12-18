Стало известно, сколько будут стоить новогодние елки в Минске
- 18.12.2024, 15:14
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Их начнут массово продавать в выходные.
Первый объект по продаже новогодних елок от Минлесхоза начал работать в Минске 14 декабря на улице Багратиона. Остальные пункты откроются в Минске уже 21 и 22 декабря, узнали в «Минск-Новостях».
21 и 22 декабря в Минске массово начнут открываться пункты, где можно будет купить новогоднее дерево от Минлесхоза. Цены обещают быть ниже, чем у частников.
Например, в Минском лесхозе елка до метра в высоту стоит примерно 20 рублей, от метра до двух — около 30 рублей, от двух до трех — чуть больше 35 рублей. Дороже обойдутся еловые деревья в кадках — от 38 рублей.
Как уточнила Анастасия Мацкевич, секретарь Министерства лесного хозяйства, цены в регионах могут различаться. Большим спросом у белорусов пользуются обычные елки. С каждым годом все больше покупателей отдают предпочтение хвойным деревьям в кадках.