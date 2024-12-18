Пятно с мазутом быстро движется на юг России 22 18.12.2024, 15:17

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СМИ узнали, что Кремль скрывает от россиян.

Разлив мазута в результате крушения двух старых танкеров в Керченском проливе оборачивается все более серьезной экологической катастрофой для Черноморского побережья России.

Мазутные пятна, достигшие центрального пляжа Анапы, продолжают распространяться на юг, угрожая пляжам Краснодарского края и грядущему курортному сезону, передает «Диалог.UA».

Смещение пятен мазута на юг создает дополнительные сложности. В отличие от песчаных пляжей Анапы, южные территории покрыты галькой, что значительно затрудняет сбор загрязнений.

Эксперты предупреждают, что летом ситуация может ухудшиться. Под действием высокой температуры мазут начнет испаряться, отравляя атмосферу в туристических зонах.

Жители Краснодарского края уже выражают обеспокоенность по поводу последствий для курортного сезона. Экологическая катастрофа грозит сделать пляжи непригодными для отдыха, что нанесет значительный удар по местной экономике, зависящей от внутреннего туризма.

По меркам России Краснодарский край считается значимым курортом. Он существенно проигрывает Турции и Египту в сервисе и качестве отдыха, но за счёт дешевизны и низкого качества обслуживания позволяет держать цены на доступном для россиян уровня.

Анапа - один из главных центров летнего туризма для россиян с шалманами, пельменными, ларьками с жаренной курицей и дешевым пивом.

Катастрофа в Керченском проливе обнажила ряд глубоких проблем российской нефтяной отрасли. Анатолий Несмиян, российский аналитик, указывает, что танкеры, перевозившие мазут, фактически стояли на якорной стоянке месяцами из-за отсутствия возможности разгрузки.

Один из танкеров находился на стоянке с октября, выполняя функцию временного хранилища. Причина в системной проблеме переработки: низкая технологичность российских НПЗ приводит к большому выходу мазута, который сложно реализовать или хранить. Разлив мазута также подчеркивает слабые места российской нефтяной промышленности.

Низкая глубина переработки нефти приводит к образованию больших объемов мазута, с которым сложно справляться. Таким образом, подобные катастрофы ждут Россию и в будущем.

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