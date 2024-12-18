Приднестровский обвал 1 Виталий Портников

18.12.2024, 15:25

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Виталий Портников

Кремлевская арифметика – она точно не о человеческих судьбах.

Власти самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики объявили чрезвычайное положение в энергетике накануне 1 января, когда может окончательно прекратиться доставка газа из России по украинскому маршруту. При этом необходимо понимать, что этот маршрут для доставки газа в Приднестровье – отнюдь не единственный. Существует еще и Трансбалканский газопровод.

И в Кишиневе, и в Тирасполе ожидали, что «Газпром» предпримет меры для поставок газа в Приднестровье именно по этому газопроводу. Однако прошло 16 декабря – последний день, когда у российского газового монополиста был шанс забронировать энергетические мощности.

И ничего не произошло. А это означает, что после 1 января Приднестровье рискует остаться без газа, а вся Молдова – без электричества, генерируемого именно с помощью газовых поставок из России на Молдавской электростанции, расположенной на территории Приднестровья, в Днестровске.

Почему «Газпром» не стал предпринимать никаких попыток помочь потребителям из Приднестровья – при том, что Россия десятилетиями поставляла газ в самопровозглашенную республику и не требовала за него оплаты – объяснить не так уж и трудно. Думаю, Кремль стремится спровоцировать энергетический и экономический кризис в Республике Молдова накануне предстоящих в следующем году парламентских выборов в стране. В Москве, похоже, никто и не думал отказываться от идеи возвращения Молдовы в российскую «сферу влияния». Первая попытка была предпринята еще в ходе президентских выборов, когда Майе Санду удалось победить пророссийского кандидата Александра Стояногло только благодаря голосам избирателей из диаспоры.

Но Молдова, по сути – парламентская республика. Если президент не опирается на стойкое парламентское большинство, он фактически не имеет никакого реального влияния на происходящее в государстве. Поэтому если пророссийским силам удастся победить на выборах в парламент страны, они без особых усилий превратят Майю Санду в церемониального главу государства – как это реально выглядит, мы могли убедиться на примере хотя бы той же Саломе Зурабишвили в Грузии.

Но для того, чтобы у проевропейских сил на выборах в парламент не осталось шансов, и они не могли бы победить даже с помощью диаспоральных избирателей, Кремлю, уверен, необходимо организовать большой кризис. Что, собственно, Россия сейчас и пытается предпринять – с помощью создания условий, которые исключат возможность поставки электроэнергии из Приднестровья. А для этого нужно, чтобы и в самом Приднестровьи не было бы газа…

Но при этом важно понимать, что как раз в самом Приднестровье кризис приобретет куда более серьезный характер, чем на контролируемой из Кишинева территории Республики Молдова. Речь идет о самой настоящей гуманитарной катастрофе. Не исключено, что многим жителям придется покинуть регион, а приднестровская власть может просто рухнуть – если не сразу, то уж наверняка после того, как Молдавская электростанция выработает последний ресурс. То есть, Кремль сознательно жертвует интересами жителей региона, несколько раз голосовавшего за присоединение к России?

Уверен, именно так. Потому что Путину не нужно Приднестровье. Ему нужна Молдова. И будущим оставшихся в Приднестровье людей он, похоже, готов пожертвовать в обмен на возможную победу пророссийских политических сил на парламентских выборах. Кремлевская арифметика – она точно не о человеческих судьбах.

И это, разумеется, касается отнюдь не только Приднестровья, но и любого контролируемого или аннексированного Россией региона. Путину, уверен, не нужны Абхазия и Южная Осетия – ему нужна вся Грузия. Путину не нужен Крым или Донбасс – ему нужна вся Украина. И если для дальнейшего продолжения усилий по оккупации той или иной бывшей советской республики ему придется пожертвовать будущим жителей того или иного оккупированного региона – он, думаю, сделает это, не задумавшись ни на миг.

Да, собственно говоря, уже делает.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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