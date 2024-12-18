закрыть
18 декабря 2024, среда, 19:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске за «оскорбление» Лукашенко судят брата политзаключенного

2
  • 18.12.2024, 15:35
  • 5,024
В Минске за «оскорбление» Лукашенко судят брата политзаключенного

Его задержали при возвращении в Беларусь.

В суде Минского района 18 декабря начался суд над Виктором Тарасевичем — братом политзаключенного Михаила Тарасевича, которого осудили на шесть лет колонии, сообщает правозащитный центр «Весна».

Виктора обвиняют по ст. 368 УК (оскорбление Александра Лукашенко). Дело рассматривает Екатерина Новикова.

По информации «Нашей Нивы», Виктору 49 лет. Последняя публикация в соцсетях Виктора — трогательное письмо от брата, в котором тот горюет по недавно умершей матери. До этого мужчина публиковал истории из своего путешествия в Польшу, это было около месяца назад.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман
Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников