В Минске за «оскорбление» Лукашенко судят брата политзаключенного 2 18.12.2024, 15:35

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Его задержали при возвращении в Беларусь.

В суде Минского района 18 декабря начался суд над Виктором Тарасевичем — братом политзаключенного Михаила Тарасевича, которого осудили на шесть лет колонии, сообщает правозащитный центр «Весна».

Виктора обвиняют по ст. 368 УК (оскорбление Александра Лукашенко). Дело рассматривает Екатерина Новикова.

По информации «Нашей Нивы», Виктору 49 лет. Последняя публикация в соцсетях Виктора — трогательное письмо от брата, в котором тот горюет по недавно умершей матери. До этого мужчина публиковал истории из своего путешествия в Польшу, это было около месяца назад.

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