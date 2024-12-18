Медведев устроил истерику из-за ликвидации генерала Кириллова 9 18.12.2024, 15:41

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Дмитрий Медведев

Не выдержал публикации в The Times.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев разразился угрозами после ликвидации начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

В частности, он отреагировал на статью The Times, в которой убийство назвали «законным актом обороны».

Медведев также обратился с угрозами к журналистам британского издания The Times, написав на английском «be careful» («будьте осторожны») и заявил, что в Лондоне «многое случается».

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