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Медведев устроил истерику из-за ликвидации генерала Кириллова

9
  • 18.12.2024, 15:41
  • 9,390
Медведев устроил истерику из-за ликвидации генерала Кириллова
Дмитрий Медведев

Не выдержал публикации в The Times.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев разразился угрозами после ликвидации начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

В частности, он отреагировал на статью The Times, в которой убийство назвали «законным актом обороны».

Медведев также обратился с угрозами к журналистам британского издания The Times, написав на английском «be careful» («будьте осторожны») и заявил, что в Лондоне «многое случается».

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