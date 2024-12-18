Politico: Началась мировая война 11 18.12.2024, 15:47

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Китай против стран НАТО.

Хотя российское вторжение в Украину в мире многими воспринимается как региональный конфликт, на самом деле эта война уже имеет признаки глобальной. Более того, ее исход в конечном итоге будет зависеть не от Москвы и Киева, а от решений их ключевых союзников - Китая и стран НАТО. Об этом пишет Politico.

Издание акцентирует на том, что сегодня в рядах ВСУ и армии РФ воюют далеко не только граждане этих двух стран, но и немало иностранцев. Так же оружие, которое они используют, поступает на фронт со всего мира.

«В небе над полем боя иранский дрон «Шахед» может быть перехвачен американской системой противовоздушной обороны, а на земле артиллерия немецкого производства проносится мимо северокорейских снарядов», - иллюстрирует ситуацию автор публикации.

Москва декларирует свою агрессию как защиту от «коллективного Запада» и превентивную оборону от НАТО. Эта риторика нашла отклик не только у наиболее агрессивных антизападных режимов, как Иран или КНДР, но и во многих странах Глобального Юга, так или иначе недовольных своим положением в современном мире.

В свою очередь Киев подает собственную оборону не просто как самозащиту, а как борьбу за демократию и свободную Европу. И Европа склонна соглашаться с этим, действительно боясь за собственную безопасность. А США до сих пор пытались поддерживать свой статус защитника демократий и свободного мира.

В конце концов образовались два глобальных лагеря стран, которые поддерживают или Россию, или Украину - экономически, дипломатически или напрямую оружием. И эта помощь оказалась жизненно важной для обеих сторон.

Экономическая поддержка со стороны Китая и стран Глобального Юга позволила Кремлю удержать стабильной ситуацию в стране и создать для подавляющего большинства населения иллюзию нормальности жизни, несмотря на участие в крупнейшей войне в Европе со времен Гитлера.

Для Киева помощь партнеров была еще важнее. Без поддержки Запада Украина не прожила бы и первого года войны, все закончилась бы «сокрушительным поражением» для украинцев, считает директор Евразийского центра Carnegie Russia Александр Габуев.

В конце концов, по мнению аналитиков, исход войны, скорее всего, будет зависеть от решений главных спонсоров боевых действий: НАТО и Китая.

«Если вы прекратите поддержку НАТО в Украине, то Украины не будет. Но если вы прекратите поддержку Китаем российских военных усилий, это заставит Москву ограничить свой аппетит и ослабит надежды, что время на ее стороне», - сказал Габуев.

Сейчас выглядит так, что больше всего от войны выиграл Китай, который сумел укрепить свой контроль над ослабленной Россией. Однако это может измениться, если участие Северной Кореи в конфликте принесет проблемы в Индо-Тихоокеанском регионе, который Пекин считает своим задним двором. Например, если в конфликт вовлечется Южная Корея, или даже НАТО начнет действовать в этой части мира.

Есть и другие факторы, которые могут повлиять на исход войны в Украине. В США - это непредсказуемый Дональд Трамп. На Ближнем Востоке может разразиться более активное противостояние Ирана с Израилем. В самой Европе набирают популярность ультраправые партии, некоторые из которых скептически относятся к помощи Украине.

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