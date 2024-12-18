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«Так выглядит позорное бегство россиян из Сирии»

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  • 18.12.2024, 16:08
  • 14,588
«Так выглядит позорное бегство россиян из Сирии»

Спутниковые фото.

Спутниковые снимки компании Maxar, опубликованные военным аналитиком Эваном Хиллом, демонстрируют скопление военной техники на военно-морской базе в Тартусе.

Эти кадры стали символом унизительного отступления российских войск из региона, на который были потрачены миллиарды долларов и жизни сотен солдат, пишет военный эксперты Александр Коваленко.

Снимки показывают большое количество грузовиков и другой техники, ожидающей погрузки на десантные и грузовые корабли Военно-Морского флота РФ. Однако терминалы базы пустуют — очевидно, Россия не подготовила достаточное количество транспортных средств для оперативной эвакуации.

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