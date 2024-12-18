В Беларуси будет гололедица

В Беларуси будет гололедица3
- 18.12.2024, 16:15
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В страну идут дожди и мокрый снег.
В четверг, 19 декабря, ночью и утром в Беларуси ожидаются снег и мокрый снег, переходящий в дождь. В дневные часы дожди пройдут почти по всей стране. Синоптики предупреждают о гололеде и гололедице.
Ночью температура воздуха составит от -8 по востоку до +5 градусов по западу (в Минске — от -1 до +1), днем — 2-7 тепла (по западу — до +9, в столице — от +4 до +6).
В пятницу продолжатся дожди, возможен и мокрый снег. В течение суток прогнозируется 1-7 градусов тепла. В субботу уже будет от -3 до +3, осадки ожидаются лишь местами.