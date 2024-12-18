Трамп снова заявил, что Канада должна стать штатом США 34 18.12.2024, 16:37

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Новоизбранный американский президент заявил, что это «отличная идея».

Новоизбранный президент США Дональд Трамп снова высмеял Канаду в то время, как тамошний премьер-министр Джастин Трюдо пытается преодолеть кризис, вызванный внезапной отставкой министра финансов Христи Фриланд, сообщает Bloomberg.

«Никто не может ответить, почему мы субсидируем Канаду на сумму более 100 000 000 долларов в год? Это глупо!... Многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом. Они значительно сэкономили бы на налогах и военной защите. Я думаю, это отличная идея. 51-й штат!!!», - написал Трамп в среду, 18 декабря, в социальной сети Truth Social.

Трамп шутит, что Канада всегда может стать 51-м штатом США, а Трюдо — губернатором, с тех пор, как канадский лидер встретился с новоизбранным американским президентом в имении Мар-а-Лаго. Впрочем, казалось бы шутливые комментарии, приобрели более зловещий оттенок, поскольку Трюдо сейчас борется за политическое выживание.

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