«Дышать невозможно»: крушения танкеров подняло волну возмущения среди россиян 18 18.12.2024, 16:51

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Черное море у Анапы превратилось в нефтяное.

Побережье курорта Анапа превратилось в сплошное нефтяное пятно после масштабной аварии танкеров в Керченском проливе. На прошлой неделе два судна — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — привели к серьезному разливу мазута, который за короткое время распространился почти по всей береговой линии, пишет «Телеграф».

Местные жители сообщают об ужасном запахе, стоящем в городе. «Такая вонь, что просто невозможно дышать», — рассказывают люди, живущие рядом с побережьем. Синоптики отмечают, что усиленный шторм и ветер ускорили распространение нефтяного пятна.

Последствия аварии ужасающие: по предварительным данным, в море попали десятки тонн нефтепродуктов. Толстая черная масса покрыла пляжи, превращая их в сплошное нефтяное поле.

Местные паблики рисуют мазутную карту пляжей Краснодарского края РФ. Однако пока нет информации о том, откуда они взяли эти данные, поскольку спутниковые снимки сделать невозможно из-за сильной облачности в регионе, сообщает «Крымский ветер».

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