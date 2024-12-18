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Северокорейцы, вернувшиеся из РФ, могут угрожать режиму Ына

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  • 18.12.2024, 17:06
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Северокорейцы, вернувшиеся из РФ, могут угрожать режиму Ына

Они будут носителями информации, к которой ранее не имели никакого доступа.

Потери северокорейских военных на войне РФ против Украины не повлияют на дестабилизацию режима Ким Чен Ына. Об этом сегодня, 18 декабря, в эфире телеканала FREEДОМ  рассказал доктор политических наук Петр Олещук.

Он констатировал, что для режима КНДР (Корейская народно-демократическая республика, Северная Корея) собственные граждане не представляют какой-либо особой ценности.

«Это на самом деле их объединяет с российским режимом Путина, потому что для Путина собственные граждане никакой ценностью не являются, и они используют в принципе с участием северокорейских солдат ту же самую тактику, которую использовали и используют с участием своих собственных граждан. Естественно, что все это может нести некие политические риски. Но в условиях тоталитарного режима КНДР они, очевидно, будут методами репрессий, ограничения распространения информации добиваться, чтобы это не влияло глобально на северокорейское общество», — сказал политолог.

В связи с этим Олещук считает, что вряд ли стоит рассчитывать, что потери солдат КНДР повлияют на дестабилизацию северокорейского режима, который и так отличается безразличием к человеческой жизни.

По его мнению, большим политическим риском для северокорейского режима будет то, что в КНДР могут массово вернуться солдаты, выступая носителями информации, к которой они ранее не имели никакого доступа.

«Хотя многие считают, что северокорейский режим подобным образом пытается получить подготовленных к условиям современной войны солдат. Но как они их используют, то вряд ли это указывает на то, что их реально собираются готовить, тренировать, чтобы иметь некую боеспособную северокорейскую армию с опытом реальных боевых действий. Поэтому я здесь вижу ситуацию следующую, что, очевидно, северокорейский режим готов идти на соответствующие риски политические и другие потому, что он имеет некие серьезные политические и не только политические выгоды», — сказал политолог.

В частности, Олещук отметил, что Россия в обход санкций поставляет Северной Корее необходимые ей товары, комплектующие. Кроме того, по данным разведок ряда государств, Россия рассчитывается с Северной Кореей ядерными и авиационными технологиями.

«Самое главное — самолеты. Северокорейские пилоты проходят подготовку в России, ну и соответственно, Россия будет поставлять в Северную Корею самолеты российского производства, что, конечно же, существенно повлияет на обороноспособность Северной Кореи и целом на способность Северной Кореи вести современную войну. Так что очевидно, что это сотрудничество, которое запланировано как долговременное. И поэтому, наверное, это далеко не последняя партия северокорейских солдат, которых Путин будет использовать на фронте», — сказал Олещук.

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