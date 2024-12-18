США обнаружили четыре военных самолета РФ возле Аляски

США обнаружили четыре военных самолета РФ возле Аляски3
- 18.12.2024, 17:16
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Вашингтон готов реагировать.
Командование воздушно-космических сил Северной Америки (NORAD) сообщило об обнаружении во вторник, 17 декабря, четырех российских военных самолетов в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски (ADIZ).
Об этом говорится в заявлении NORAD.
Российские военные самолеты, как отмечается, находились в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США или Канады.
«Такая российская активность в ADIZ на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза», – подчеркнули в американском командовании.
В NORAD заверили, что благодаря многоуровневой сети спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей готовы «применить ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки».