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США обнаружили четыре военных самолета РФ возле Аляски

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  • 18.12.2024, 17:16
  • 4,116
США обнаружили четыре военных самолета РФ возле Аляски

Вашингтон готов реагировать.

Командование воздушно-космических сил Северной Америки (NORAD) сообщило об обнаружении во вторник, 17 декабря, четырех российских военных самолетов в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски (ADIZ).

Об этом говорится в заявлении NORAD.

Российские военные самолеты, как отмечается, находились в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США или Канады.

«Такая российская активность в ADIZ на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза», – подчеркнули в американском командовании.

В NORAD заверили, что благодаря многоуровневой сети спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей готовы «применить ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки».

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