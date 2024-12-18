Мозырьская «Славия» продлила контракт с футболистом, осужденным на «домашнюю химию» 18.12.2024, 17:17

После вынесения приговора он уже дважды играл за клуб.

Мозырьский футбольный клуб «Славия» продлил контракт с Андреем Соловьем, которого вместе с женой осудили на «домашнюю химию». Об этом сообщается в соцсетях футбольного клуба.

«Я благодарен тренерскому штабу и руководству за доверие и веру в меня, что взаимно. Со своей стороны продолжу улучшать профессиональные навыки, чтобы помогать команде достигать высоких результатов и радовать болельщиков», — прокомментировал такое решение футболист.

Клуб не уточнил, на какой срок рассчитан новый контракт Соловья.

Андрей Соловей был признан лучшим футболистом 2021 года. В ноябре 2024-го его вместе с женой Оксаной осудили, обвинив в грубом нарушении общественного порядка (ч. 1 ст. 342 УК). Скорее всего, основанием было участие в одном из уличных маршей 2020 года. Им присудили по два года «домашней химии».

К слову, Соловей уже после вынесения приговора дважды играл за «Славию» в матчах чемпионата Беларуси — 24 ноября и 1 декабря. Всего на его счету в прошлом сезоне 15 матчей, в которых он забил три мяча.

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