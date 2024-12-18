СМИ: Есть политик, который может наладить диалог Трампа и Европы 2 18.12.2024, 17:28

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Джорджия Мелони

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

У нее хорошие отношения с Маском.

Ряд факторов, включая правительственные кризисы в относительно стабильных странах, таких как Франция и Германия, а также безумная популярность нынешней итальянской коалиции во главе с правым премьер-министром Джорджой Мелони, которая находится у власти с 2022 года, сделали Рим ключевым игроком в отношениях Европы из США во время второго президентства Дональда Трампа.

Во время своего последнего срока Трамп называл Европу «врагом» США. На этот раз Мелони имеет потенциал изменить это мнение, в частности благодаря их общему другу Илону Маску, отмечает Барби Латца Надо, американская журналистка и писательница, пишет «Зеркало недели. Украина».

Маск, Трамп и Мелони вместе обедали на ужине у президента Франции Эммануэля Макрона на 60 человек после официального открытия собора Парижской Богоматери в Париже в прошлые выходные, и этот опыт, как позже рассказал Трамп в интервью The New York Post, был позитивным.

«Мы прекрасно нашли общий язык», — сказал он, добавив, что они с Мелони провели «много времени вместе».

По мнению журналистки, оба лидера, хоть и похожи в политическом плане, не обязательно совпадают во взглядах на все самые острые мировые конфликты. Мелони является одной из самых сильных сторонниц Украины, которая встречалась с президентом Владимиром Зеленским десятки раз с момента российского вторжения. Однако трудно сказать, сможет ли она каким-то образом повлиять на то, что может сделать Трамп, но она будет иметь первоочередное право попробовать свои силы в Европе.

«До того, как в Германии появится новое правительство, а также при нынешней ситуации во Франции, когда Трамп зайдет в Белый дом, Италия будет иметь своеобразную монополию как единственная страна со стабильным правительством», — сказал CNN Джованни Орсина, директор департамента политологии в Университет Луиса в Риме.

Он добавил, что «у Мелони и Маска очень хорошие постоянные отношения, и Маск может быть своего рода лучшим другом для них обоих, по крайней мере, пока продолжается «медовый месяц» Трампа и Маска». Орсина считает, что Маск может облегчить премьер-министру Италии возможность «выйти на связь» с Трампом, когда она почувствует в этом потребность.

«У Мелони есть возможность взять на себя инициативу и стать «мостом» между администрацией Трампа и Европой», — сказал он.

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