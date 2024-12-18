Польский министр: Орбан зашел слишком далеко 4 18.12.2024, 17:34

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Виктор Орбан

При нем Венгрия уже не восстановит отношений с ЕС.

Польский министр юстиции Адам Боднар считает, что Венгрия при премьерстве Виктора Орбана зашла слишком далеко в игнорировании законодательства ЕС, что сможет изменить курс только после смены власти.

Об этом он сказал в комментарии Politico.

По его мнению, при нынешнем руководстве «Венгрии может быть сложно» восстановить хорошую репутацию в Евросоюзе.

«Пример Польши показывает, что без смены руководства может быть чрезвычайно трудно изменить курс на верховенство права и восстановить демократические ценности», – добавил польский министр.

В то же время Боднар сказал, что даже если оппозиции удастся победить Орбана на выборах в Венгрии в 2026 году, нанесенный венгерскому гражданскому обществу вред будет крайне глубоким, и для его исправления понадобятся сверхусилия.

«Принимая во внимание глубину институциональных изменений», перед Европейской комиссией стоит сложная задача вернуть Будапешт в лоно ЕС, считает польский чиновник.

Комментарии Боднара появились на фоне подготовки Варшавы к председательству в Совете Европейского Союза в первом полугодии 2025 года, которое она переберет от Венгрии.

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