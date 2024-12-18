В Госдуме РФ набросились на главу Центробанка Набиуллину

В Госдуме РФ набросились на главу Центробанка Набиуллину11
- 18.12.2024, 17:48
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От нее требуют опустить ключевую ставку.
Лидер одной из фракций Госдумы РФ Сергей Миронов собрал брифинг и обвинил и главу российского Центрального банка Эльвиру Набиуллину за повышение ключевой ставки.
Политик назвал это «вредительством», заявив, что подобные действия разрушают экономику страны и ведут к стагнации.
В своем выступлении Миронов обвинил Набиуллину в том, что ее действия фактически являются «выполнением указов МВФ».
«С июля прошлого года Вы начали повышать учетную ставку. На сколько увеличилась инфляция? В два раза. Эй, госпожа Набиуллина, Вы адекватны или нет? Что за бред Вы несете?» — заявил он.
По мнению депутата, такая политика уничтожает возможности для роста ВВП и «гробит экономику» страны.
После начала войны с Украиной и введения западных санкций ключевая ставка резко увеличилась с 9% до 21% в марте 2022 года. На 20 декабря запланировано заседание ЦБ, где ставка, возможно, будет повышена до 23%.