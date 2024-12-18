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Белорусский шахматист вместе с Магнусом Карлсеном лидируют на супертурнире по блицу

  • 18.12.2024, 17:52
Белорусский шахматист вместе с Магнусом Карлсеном лидируют на супертурнире по блицу

У Дениса Лазавика — стопроцентный результат.

В Осло (Норвегия) проходит один из наиболее престижных турниров в календаре шахматистов по блицу. Он носит название «Champions Chess Tour Finals». Четырежды в течение года гроссмейстеры выявляют сильнейшего на этапах «Champions Chess Tour» (ССТ) в онлайн-формате, после чего восемь лучших в мире приглашаются на так называемый финал года, пишет betnews.by.

Его участниками стали норвежец Магнус Карлсен, выигравший два этапа из четырех, победители еще двух других — французы Алиреза Фирузджа и Максим Вашье-Лаграв. В эту компанию также добрались россиянин Ян Непомнящий, американцы Уэсли Со и Левон Аронян, немец Винсент Каймер и белорус Денис Лазавик.

Согласно регламенту, по итогам группового этапа двое сильнейших напрямую квалифицируются в полуфинал, двое худших завершают борьбу, а квартет, расположившийся на местах с 3-го по 6-е, в рамках своеобразного плей-ин определяет еще двух участников полуфиналов.

Шахматисты каждый с каждым по разу играют черными и белыми. В случае ничьей по жребию определяется обладатель белого цвета, которому дается чуть больше времени, но который должен непременно выиграть. Ничья же дает очко сопернику.

По результатам трех туров стопроцентный результат лишь у двух претендентов на победу. Это Карлсен и Лазавик, у которых по 3 очка. 2 у Яна Непомнящего. По 1 у Со, Вашье-Лаграва, Фирузджи и Каймера. У Ароняна очков нет.

В первый день турнира Лазавик сначала встретился с Вашье-Лагравом. Первая партия завершилась ничьей, после чего белыми Денис выиграл у француза. Затем белорус сыграл с Каймером: после двух встреч за доской потребовался тот самый «армегеддон». Лазавику по жребию выпали белые фигуры, и он одержал победу. Наконец, в третьем туре самый юный, 18-летний, участник соревнований отбился от атак Фирузджи. В этом соперничестве первые две партии, напротив, оказались результативными: шахматисты переиграли друг друга белыми. После чего в решающей встрече Лазавик удержал ничью черными.

Соревнования в Осло продолжатся сегодня вечером.

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