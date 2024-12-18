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The Times: Целенаправленная ликвидация Кириллова вполне оправдана

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  • 18.12.2024, 17:53
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The Times: Целенаправленная ликвидация Кириллова вполне оправдана
Игорь Кириллов

Гражданские в результате не пострадали.

Ликвидация в России российского генерала Игоря Кириллова — оправданный акт обороны Украины, в котором, кстати, не пострадали гражданские, подчеркивают в The Times. Там напоминают, что военный отвечал за многочисленные химические атаки российских оккупантов по позициям украинских защитников, в том числе с помощью хлорпикрина. Кроме того, он был рупором пропаганды Кремля о якобы создании биолабораторий в нашем государстве и другом подобном бреде.

В материале сказано, что у Кириллова не было шансов предстать перед судом, поэтому его убийство оправдано. Оно должно стать предупреждением и сдерживающим фактором для остальных представителей режима Владимира Путина. Это сигнал, что никому из них не удастся избежать возмездия за свои преступления.

Кроме того, эта операция является сигналом Западу о решительности Украины — правительства, народа и ВСУ — продолжать борьбу. Сегодня это особенно необходимо, учитывая нерешительность союзников.

«Не стоит сомневаться в том, что необходимо: солидарность с Киевом, чья борьба с российским вторжением имеет значение для региональной стабильности и безопасности стран-членов НАТО. Европейские правительства должны также дипломатично внушить новой администрации, что борьба Киева имеет глобальные последствия», — подчеркивает издание.

В The Times отмечают, что Путин не остановится, пока не удостоверится в своем поражении. Но когда это произойдет, он быстро эвакуирует свои войска из Украины, как эвакуировал их из Сирии после падения режима Башара аль-Асада.

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