The Times: Целенаправленная ликвидация Кириллова вполне оправдана 2 18.12.2024, 17:53

2,098

Игорь Кириллов

Гражданские в результате не пострадали.

Ликвидация в России российского генерала Игоря Кириллова — оправданный акт обороны Украины, в котором, кстати, не пострадали гражданские, подчеркивают в The Times. Там напоминают, что военный отвечал за многочисленные химические атаки российских оккупантов по позициям украинских защитников, в том числе с помощью хлорпикрина. Кроме того, он был рупором пропаганды Кремля о якобы создании биолабораторий в нашем государстве и другом подобном бреде.

В материале сказано, что у Кириллова не было шансов предстать перед судом, поэтому его убийство оправдано. Оно должно стать предупреждением и сдерживающим фактором для остальных представителей режима Владимира Путина. Это сигнал, что никому из них не удастся избежать возмездия за свои преступления.

Кроме того, эта операция является сигналом Западу о решительности Украины — правительства, народа и ВСУ — продолжать борьбу. Сегодня это особенно необходимо, учитывая нерешительность союзников.

«Не стоит сомневаться в том, что необходимо: солидарность с Киевом, чья борьба с российским вторжением имеет значение для региональной стабильности и безопасности стран-членов НАТО. Европейские правительства должны также дипломатично внушить новой администрации, что борьба Киева имеет глобальные последствия», — подчеркивает издание.

В The Times отмечают, что Путин не остановится, пока не удостоверится в своем поражении. Но когда это произойдет, он быстро эвакуирует свои войска из Украины, как эвакуировал их из Сирии после падения режима Башара аль-Асада.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com