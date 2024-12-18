В Беларуси продаются опасные российские консервы 7 18.12.2024, 17:57

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В РФ девушки съели такие и попали в реанимацию.

Жительницы Екатеринбурга купили на рынке банку шпрот «За Родину» производства рыбзавода в Калининградской области. Вскоре они почувствовали себя плохо и попали в больницу, пишет «Наша Нива».

Оказалось, женщины заразились ботулизмом. У них в крови нашли ботулотоксин, точно такой же был обнаружен в банке шпрот, сообщили в Роспотребнадзоре.

Состояние пострадавших оценивают как тяжелое. Женщины, которые являются родственницами, рассказали, что купили шпроты у неизвестного мужчина, который торговал с грузовика. Теперь его ищут. Роспотребнадзор также ищет другие банки шпрот «За Родину» с конкретной датой изготовления — 13 сентября 2024 года.

Аналогичные шпроты продаются и в белорусских магазинах. Так, в «Едоставке» шпроты «За Родину» можно купить за 5 рублей 49 копеек.

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