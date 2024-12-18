В Мурманской области РФ столкнулись пассажирский и грузовой поезда

В Мурманской области РФ столкнулись пассажирский и грузовой поезда6
- 18.12.2024, 18:12
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Есть пострадавшие.
В Мурманской области, что в России, грузовой поезд столкнулся с пассажирским поездом Мурманск-Санкт-Петербург. Один из поездов сошел с рельсов.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Как сообщают россияне, авария произошла в момент, когда пассажирский поезд прибывал на одну из станций. Сейчас движение на участке сейчас остановлено.
По предварительным данным, во время аварии в пассажирском поезде было 326 пассажиров. Известно о по меньшей мере одном пострадавшем. При этом во время столкновения три вагона перевернулись на бок.
Причиной столкновения поездов стала поломка грузового поезда. Около трех часов дня по местному времени у него произошел излом токоприемника. Поезд закрепили и он остался ждать помощи.
Однако, через час у него отказали тормоза и он, предварительно, выкатился на другую колею. Там он столкнулся с пассажирским поездом.