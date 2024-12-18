Евросоюз может отправить в Украину до 100 тысяч военных 6 18.12.2024, 18:49

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Военных могут выслать пять стран.

Страны Европейского союза могут отправить в Украину до 100 тысяч военных для миротворческой миссии в случае прекращения огня, сообщает Reuters.

Издание со ссылкой на «некоторые официальные лица» сообщает, что европейские страны могут обеспечить гарантии безопасности для Украины, в том числе с помощью сил в десятки тысяч солдат на территории Украины.

«Такие силы повысят риск прямой конфронтации с Россией и растянут европейские войска, чьи запасы оружия были истощены помощь Украине и привыкшим в значительной степени полагаться на поддержку США», — отмечает издание.

Собеседники издания предполагают, что основную часть таких сил могут сформировать Франция, Германия, Великобритания, Италия и Польша. Один из украинских чиновников заявил Reuters, что такие силы могут быть сформированы в рамках коалиции из пяти-восьми стран.

Неназванные аналитики предполагают, что для обеспечения контроля за прекращением огня понадобиться около 40 тысяч военных из европейских стран. Представитель европейской службы безопасности на условиях анонимности сказал, что может потребоваться до 100 тысяч военных.

По словам аналитиков, ЕС также придется убедить США присоединиться к инициативе, по крайней мере, помочь с разведкой и тому подобное.

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