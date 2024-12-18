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В белорусских магазинах продают конфеты с сюрпризом

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  • 18.12.2024, 18:58
  • 3,982
В белорусских магазинах продают конфеты с сюрпризом

Обещают сказку, а на деле хотят взымать налоги.

На конфетах «Аленка» гомельской фабрики «Спартак» появились QR-коды, ведущие на страницу с аудиосказками. Она размещена на сайте Министерства по налогам и сборам, пишет blizko.by.

По информации издания, в сказке «В каком царстве жить хорошо» рассказывается о двух государствах. В первом все жили в достатке, а во втором — в бедности, потому что там никто ничего не слышал о налогах.

В сказке «Казка-праўда пра лiсу» рассказывается о том , что все взрослые и здоровые звери должны работать, а часть своего заработка отдавать во всеобщую сокровищницу.

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