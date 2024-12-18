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Новый жилой квартал экстра-класса начали строить в Минске

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  • 18.12.2024, 19:39
  • 2,888
Новый жилой квартал экстра-класса начали строить в Минске

Дома выполнят в скандинавском стиле.

Строители приступили к возведению жилого квартала в центре столицы. Как пишет «Минскстрой», это будет недвижимость экстра-класса.

Показало предприятие и рендеры застройки района в границах улиц Захарова – Андреевской, проект которого разработала архитектурная студия «Арх-Нуво».

Дома сложного силуэта в скандинавском стиле, со скатной кровлей развернуты под разными углами.

Строения создают единый ансамбль, но различаются архитектурными деталями. Фасады отделаны материалами под кирпичную кладку, а цветовые решения выполнены в пастельных природных тонах.

На первом этапе будут построены два дома (на 17 и 18 этажей) и пятиуровневый открытый паркинг.

Квартиры светлые, с панорамными окнами. Наверху будут двухуровневые апартаменты с видами на город и парк.

В квартирах предусмотрены просторные гостиные, трансформируемые пространства, окна в ванных комнатах.

Особое внимание уделено дизайну и озеленению дворовой территории.

Во дворах не будет машин, так как паркинг и стоянки запроектированы с внешней стороны жилого квартала.

Комплекс обещают сделать техничным: установят шлагбаумы, видеодомофоны и камеры. Также предусмотрены велобоксы и места для зарядки самокатов и электромобилей.

Квартиры еще не продают, потому о цене «квадрата» говорить рано. Окончательные сроки сдачи комплекса также пока не называются.

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