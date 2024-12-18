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Латвия введет ограничения на ввоз топлива для грузовых автомобилей, которые едут из Беларуси

  • 18.12.2024, 20:01
Латвия введет ограничения на ввоз топлива для грузовых автомобилей, которые едут из Беларуси

С 1 января.

Латвия с 1 января введет ограничения на ввоз топлива для грузовых автомобилей, которые едут из Беларуси и России. Об этом со ссылкой на МИД страны сообщает Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков «Линава».

«С 1 января 2025 года бак въезжающего в Латвию транспорта не может содержать более 200 литров топлива. Эти правила распространяются на коммерческие транспортные средства, въезжающие в Латвийскую Республику из третьих стран», — говорится в сообщении.

Напомним, с 16 июля Латвия запретила въезд в страну легковушкам с беларусскими номерами. Это решение было принято в соответствии с санкциями и в целях снижения рисков обхода ограничений ЕС.

Указанный запрет на въезд не распространяется на транспортные средства, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими представительствами, включая делегации, посольства и представительства.

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