Завод «Луч» выпустил новогодние будильники
- 18.12.2024, 20:06
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Часы уже в продаже.
О выпуске специально приуроченных к новогодним праздникам часов предприятие сообщило на своей инстаграм-странице. Часы уже в продаже.
На циферблатах будильников — «всеми любимые марки, что придает ему особую уникальность».
По словам создателей коллекции, «наш будильник воплощает стиль и функциональность, делая каждый ваш день чуть более праздничным». Стоит он 69 рублей, а продается в фирменных магазинах «Луч» и в интернет-магазине luch.by.