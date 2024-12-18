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США расширили санкции против РФ

  • 18.12.2024, 20:08
США расширили санкции против РФ

Ограничения введены против российской компании экс-главы Nord Stream 2.

США ввели санкции в отношении трех российских компаний, а также организаций из Пакистана, Ирана и Боснии и Герцеговины, говорится на сайте американского Минфина.

Так, в SDN-список (Specially Designated Nationals List) попали:

зарегистрированное в Москве ООО «МТВ»;

ООО «Фарватер» из Южно-Сахалинска;

АО «Ардал», зарегистрированное в Санкт-Петербурге.

Попадание в SDN-список влечет блокировку всех принадлежащих лицу или компании активов, находящихся в США. Также это предполагает запрет американским лицам на любое взаимодействие с подсанкционными лицами, включая получение от них и предоставление им или в их интересах денежных средств, товаров или услуг.

Под санкции также попали граждане Ирана, Боснии и Герцеговины.

Маттиасу Варнигу 69 лет. С 2006 года он был управляющим директором компании Nord Stream AG, а затем возглавил Nord Stream 2 AG. В 1970-х Варниг работал в Штази. Как сообщали WSJ и Focus, в Дрездене он познакомился с Владимиром Путиным, который тогда работал в резидентуре КГБ в ГДР. В 1990-х Варниг начал карьеру в бизнесе, занимал руководящие посты в Dresdner Bank. Позднее стал членом советов директоров ряда российских компаний, в том числе «Роснефти».

В феврале 2022 года США ввели санкции против Варнига и Nord Stream 2 AG, а за день до этого Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока-2», который на тот момент был почти достроен. Осенью 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы. В конце марта 2023 года Варниг ушел в отставку с поста исполнительного директора Nord Stream 2 AG.

В последний раз США расширяли санкции против России 16 декабря. Тогда в санкционный список попали четыре российские фирмы, в том числе приморский «Восток трейдинг». Причиной стали поставки нефти и газа в Северную Корею, пояснили в американском Минфине.

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