«Гнобят детей: «Что, родителям тяжело купить тетрадки?» 1 18.12.2024, 20:11

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Гомельчанка возмутилась требованием учителя и дошла до министерства образования.

Пользовательница TikTok Катерина живет в Гомеле. Ее ребенок учится в местной школе. На днях в своем аккаунте женщина рассказала, что по одному из предметов учительница дает классу домашнее задание в специальных тетрадях с готовыми заданиями. Их нужно покупать дополнительно. Мама делать этого не хочет, поэтому пожаловалась в Министерство образования. Вот что ей там ответили.

«Я взрослый человек, зарабатываю конкретную заработную плату»

На днях Екатерина выложила в TikTok ролик, в котором затронула вопрос с тетрадями на печатной основе — это уже готовые тетради с заданиями. В посте под видео женщина написала, что это ее звонок в Министерство образования. В нем она объясняет чиновнице, что в классе ее ребенка ученикам задают домашние задания и контрольные в «печатных тетрадях» и «говорят приобрести их за свой счет». Специалистка в ответ на это говорит, что покупать такую тетрадь или нет — право родителей.

— Я понимаю, но смотрите, какая ситуация, [другие дети] гнобят: «Что, родителям тяжело купить тетрадки?» — продолжает Екатерина.

— [Скажите педагогу]: «Да, тяжело, у каждого свои вопросы в жизни», — объясняет правила действий в такой ситуации представительница ведомства. — Учитель это должен понимать, а вы как родитель должны ему об этом сказать: «Я взрослый человек, зарабатываю конкретную заработную плату. Министерством образования не предусмотрено приобретение тетрадей на печатной основе».

Выслушав ответ чиновницы, женщина сказала, что ее ребенок «слезно попросил» приобрести нужные тетради.

— Я не хочу, чтобы мой ребенок страдал, и я купила тетради, но чек сохранила, — сообщила Екатерина, отметив, что собирается идти с этой ситуацией в суд, и поинтересовалась: — Куда обратиться [в связи] с подобными поборами?

В Минобразования ей сказали, что судиться — это ее право, но для начала порекомендовали написать в районное управление образования, к которому относится их школа.

На вопрос матери, будут ли выдавать детям тетради на печатной основе, ей ответили, что делать это учреждения образования не обязаны. Что делать, если педагог продолжит задавать в них домашнюю работу?

— Пускай учитель, если считает, что это очень важно, купит себе такую тетрадь и тиражирует на всех. Вопросов нет. Это ее право, — заявила чиновница.

В управление образования Гомельского горисполкома, куда журналистка «Зеркала» обратилась как мама семиклассника, подтвердили: тетради с заданиями можно покупать по желанию родителей.

— Если такого желания нет, вы говорите педагогу и классному руководителю: «Извините, мы этого делать не будем, поэтому, будьте так добры, все задания, которые вы даете, давайте по учебнику, и чтобы они выполнялись в обычных тетрадях», — предупредила главная специалистка управления Елена Резник.

Собеседница объяснила, что это прописано в инструктивно-методическом письме Министерства образования, к организации образовательного процесса в 2024/2025 учебном году — пункт 8.3.

— [Там] написано, что тетради на печатной основе не являются обязательными, — отметила Елена Резник. — За исключением тетрадей по математике в первом классе.

Мы также уточнили, должны ли родители за свой счет покупать атласы на уроки географии.

— Это должны, потому что работа с контурными картами на уроках географии является одним из элементов урока. Поэтому здесь, безусловно, если вам дают задания домой по контурной карте, то естественно, по атласу удобнее, — отметила специалистка.

— Почему школа их не выдает, а родители должны покупать?

— У школы нет финансирования на то, чтобы покупать для детей атласы. Таких расходов у учреждения образования нет. Вы можете внести данное предложение в попечительский совет (орган самоуправления учебного заведения, задача которого — собирать благотворительные пожертвования и решать, куда они пойдут. — Прим. ред.). Представители его рассмотрят. Если примут решение, то закупят на школу эти атласы. Представьте: у нас учебники иногда дети возвращают разрисованными, представьте, какими они могут вернуть атласы.

«Боже, когда уже родители успокоятся и поймут, что это надо их детям»

За шесть дней видео звонка Екатерины посмотрели более 566 тысяч раз. У него более восьми тысяч лайков и 2100 комментариев. В них мнения родителей разделились. Есть те, кто согласен с гомельчанкой. Вот что они пишут:

«Интересно, значит, доптетради не обязательно [покупать], а не сделал домашку по ней, если не купил, — ставят два балла. Это как так? Тогда пусть делают обязательными и выдают в школе либо отменят совсем…»

«Мы в свое время и без этих тетрадей отучились, даже высшее образование получили. А теперь действительно одурели с этими доптетрадями, которые списаны по три листа, а потом выбрасывают».

«Эти тетради не из дешевых, а требуют почти по каждому предмету, а потом ими даже не пользуются».

Однако большинство комментаторов мнение Екатерины не разделяют. Вот некоторые из их мнений:

«Если честно, я просто в шоке, что учитель или государство должно вам купить тетради. Неужели вы не можете приобрести тетради для своего ребенка? Люди, что с вами?»

«Боже, когда уже родители успокоятся и поймут, что это надо их детям, и учитель старается только для того, чтобы детям было лучше усвоить материал…»

«Скажите, пожалуйста, как ребенок может учить географию без атласа, контурной карты и тетради для практических заданий? Вы учили в школе страны мира, показывали и отмечали на карте?»

«Насколько же это мизерная, пустая проблема в жизни… Для чего тратить на это свои силы, нервы… Нервы учителя… Своих детей… Из-за чего? Из-за тетради? Тетради для своего же ребенка?»

«А как учителя за свой счет покупают компьютер, принтер, ламинатор, без конца бумагу, специальную бумагу и пленку для ламинатора, об этом никто не думает, а у учителей тоже дети есть».

«Купили все тетради по предметам, которые указали учителя. Никаких вопросов. И почему это поборы, если это ваш ребенок учится и это ему надо?»

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