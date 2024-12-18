закрыть
18 декабря 2024, среда, 20:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Недалеко от Варшавы произошел пожар в центре ядерных исследований

  • 18.12.2024, 20:23
Недалеко от Варшавы произошел пожар в центре ядерных исследований

Видео.

Пожар произошел в Национальном центре ядерных исследований в Польше. Он находится недалеко от Варшавы.

Об этом сообщает RMF FM.

По данным польских СМИ, Центр расположен в городе Отвоцк под Варшавой. Предварительно, там произошел взрыв газа в лаборатории, которую арендовала сторонняя компания. В пожаре пострадали два человека.

Как сообщил директор центра Гжегож Кшиштошек, инцидент произошел далеко от ядерного реактора, в подвале технического здания. По его мнению, пожар произошел скорее всего потому, что «кто-то допустил ошибку».

Стоит заметить, что Национальный центр ядерных исследований является одним из крупнейших научно-исследовательских институтов в Польше. В его распоряжении единственный в Польше исследовательский ядерный реактор MARIA.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман
Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников