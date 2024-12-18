Недалеко от Варшавы произошел пожар в центре ядерных исследований
- 18.12.2024, 20:23
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Пожар произошел в Национальном центре ядерных исследований в Польше. Он находится недалеко от Варшавы.
Об этом сообщает RMF FM.
По данным польских СМИ, Центр расположен в городе Отвоцк под Варшавой. Предварительно, там произошел взрыв газа в лаборатории, которую арендовала сторонняя компания. В пожаре пострадали два человека.
Strażacy zgasili pożar w laboratorium wynajętym firmie zewnętrznej przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Dwie osoby poszkodowane, przekazane ratownikom. Pożar w znaczonej odległości od reaktora Maria.#NCBJ @RMF24pl pic.twitter.com/JDuGVDw2s6— Magda Grajnert (@MagdaGrajnert) December 18, 2024
Как сообщил директор центра Гжегож Кшиштошек, инцидент произошел далеко от ядерного реактора, в подвале технического здания. По его мнению, пожар произошел скорее всего потому, что «кто-то допустил ошибку».
Стоит заметить, что Национальный центр ядерных исследований является одним из крупнейших научно-исследовательских институтов в Польше. В его распоряжении единственный в Польше исследовательский ядерный реактор MARIA.