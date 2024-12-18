Недалеко от Варшавы произошел пожар в центре ядерных исследований 18.12.2024, 20:23

Видео.

Пожар произошел в Национальном центре ядерных исследований в Польше. Он находится недалеко от Варшавы.

Об этом сообщает RMF FM.

По данным польских СМИ, Центр расположен в городе Отвоцк под Варшавой. Предварительно, там произошел взрыв газа в лаборатории, которую арендовала сторонняя компания. В пожаре пострадали два человека.

Strażacy zgasili pożar w laboratorium wynajętym firmie zewnętrznej przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Dwie osoby poszkodowane, przekazane ratownikom. Pożar w znaczonej odległości od reaktora Maria.#NCBJ @RMF24pl pic.twitter.com/JDuGVDw2s6 — Magda Grajnert (@MagdaGrajnert) December 18, 2024

Как сообщил директор центра Гжегож Кшиштошек, инцидент произошел далеко от ядерного реактора, в подвале технического здания. По его мнению, пожар произошел скорее всего потому, что «кто-то допустил ошибку».

Стоит заметить, что Национальный центр ядерных исследований является одним из крупнейших научно-исследовательских институтов в Польше. В его распоряжении единственный в Польше исследовательский ядерный реактор MARIA.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com