В Луну врезался неизвестный объект 18.12.2024, 20:31

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Вспышку удалось запечатлеть с Земли.

Астроном из Японии смог запечатлеть момент падения загадочного объекта на Луну. Вероятно, это был метеор из потока Геминиды, сообщает FLScienceI.

Впервые метеорный поток Геминиды увидели с Земли в 1800-х годах. Это необычный звездопад, который образуют остатки астероида со свойствами кометы. Метеорный поток активен с 4 по 20 декабря, а пика он достигает 13-14 декабря.

Существуют предположения, что поток может содержать крупные, потенциально опасные объекты, но большая часть метеоров сгорает в атмосфере Земли. Но, как показали изображения, полученные Дайчи Фудзи, астрономом и куратором музея города Хирацука в Японии, некоторые из них могут упасть на Луну.

«Сегодня ночью была еще одна вспышка от удара о Луну. Я снял ее на 360 кадров в секунду из своего дома в 22:34:35 8 декабря 2024 года (замедленное воспроизведение) и смог подтвердить это с помощью нескольких телескопов. Яркие метеоры и огненные шары появляются каждый день, но вспышки от ударов о Луну также были запечатлены одна за другой», — написал Фудзи в посте на X.

Астроному удалось снять и другие метеоры, которые падали на Луну в предыдущие ночи.

Хотя Геминиды являются наиболее вероятным объяснением происхождения загадочного объекта, однозначно утверждать это нельзя.

«Учитывая положение радианта, есть вероятность, что эти лунные ударные вспышки связаны с метеорным потоком Геминиды. Однако, поскольку спорадические метеоры по-прежнему превосходят Геминиды по количеству в наземных метеорных наблюдениях, они могут быть вызваны спорадическими метеорами», - сказал Роберт Лансфорд из Американского метеорного общества EarthSky.

«Обломки, вызывающие Геминиды, произошли от астероида, известного как 3200 Фаэтон. После того, как астрономы обнаружили Фаэтон в 1983 году, они поняли, что орбита астероида совпадает с орбитой метеоров Геминиды. Это указало на Фаэтон как на источник ежегодного метеорного потока. Несмотря на то, что большинство метеорных потоков происходят от комет, Фаэтон был классифицирован как околоземной астероид, а не как комета», — рассказала Серена Уитфилд в недавнем блоге NASA.

Она добавила, что иногда эта классификация подвергалась сомнению, поскольку орбита Фаэтона похожа на орбиту кометы, а космический аппарат НАСА STEREO в 2009 и 2012 годах обнаружил слабый хвост и быстрое увеличение яркости в районе наибольшего сближения астероида с Солнцем. Поэтому некоторые астрономы называют Фаэтон «каменной кометой», но более подходящим может быть термин «активный астероид», поскольку похожие объекты обнаружили в Главном поясе.

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