закрыть
18 декабря 2024, среда, 21:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Луну врезался неизвестный объект

  • 18.12.2024, 20:31
  • 4,250
В Луну врезался неизвестный объект

Вспышку удалось запечатлеть с Земли.

Астроном из Японии смог запечатлеть момент падения загадочного объекта на Луну. Вероятно, это был метеор из потока Геминиды, сообщает FLScienceI.

Впервые метеорный поток Геминиды увидели с Земли в 1800-х годах. Это необычный звездопад, который образуют остатки астероида со свойствами кометы. Метеорный поток активен с 4 по 20 декабря, а пика он достигает 13-14 декабря.

Существуют предположения, что поток может содержать крупные, потенциально опасные объекты, но большая часть метеоров сгорает в атмосфере Земли. Но, как показали изображения, полученные Дайчи Фудзи, астрономом и куратором музея города Хирацука в Японии, некоторые из них могут упасть на Луну.

«Сегодня ночью была еще одна вспышка от удара о Луну. Я снял ее на 360 кадров в секунду из своего дома в 22:34:35 8 декабря 2024 года (замедленное воспроизведение) и смог подтвердить это с помощью нескольких телескопов. Яркие метеоры и огненные шары появляются каждый день, но вспышки от ударов о Луну также были запечатлены одна за другой», — написал Фудзи в посте на X.

Астроному удалось снять и другие метеоры, которые падали на Луну в предыдущие ночи.

Хотя Геминиды являются наиболее вероятным объяснением происхождения загадочного объекта, однозначно утверждать это нельзя.

«Учитывая положение радианта, есть вероятность, что эти лунные ударные вспышки связаны с метеорным потоком Геминиды. Однако, поскольку спорадические метеоры по-прежнему превосходят Геминиды по количеству в наземных метеорных наблюдениях, они могут быть вызваны спорадическими метеорами», - сказал Роберт Лансфорд из Американского метеорного общества EarthSky.

«Обломки, вызывающие Геминиды, произошли от астероида, известного как 3200 Фаэтон. После того, как астрономы обнаружили Фаэтон в 1983 году, они поняли, что орбита астероида совпадает с орбитой метеоров Геминиды. Это указало на Фаэтон как на источник ежегодного метеорного потока. Несмотря на то, что большинство метеорных потоков происходят от комет, Фаэтон был классифицирован как околоземной астероид, а не как комета», — рассказала Серена Уитфилд в недавнем блоге NASA.

Она добавила, что иногда эта классификация подвергалась сомнению, поскольку орбита Фаэтона похожа на орбиту кометы, а космический аппарат НАСА STEREO в 2009 и 2012 годах обнаружил слабый хвост и быстрое увеличение яркости в районе наибольшего сближения астероида с Солнцем. Поэтому некоторые астрономы называют Фаэтон «каменной кометой», но более подходящим может быть термин «активный астероид», поскольку похожие объекты обнаружили в Главном поясе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман
Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников