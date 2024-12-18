В Луну врезался неизвестный объект
- 18.12.2024, 20:31
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Вспышку удалось запечатлеть с Земли.
Астроном из Японии смог запечатлеть момент падения загадочного объекта на Луну. Вероятно, это был метеор из потока Геминиды, сообщает FLScienceI.
Впервые метеорный поток Геминиды увидели с Земли в 1800-х годах. Это необычный звездопад, который образуют остатки астероида со свойствами кометы. Метеорный поток активен с 4 по 20 декабря, а пика он достигает 13-14 декабря.
Существуют предположения, что поток может содержать крупные, потенциально опасные объекты, но большая часть метеоров сгорает в атмосфере Земли. Но, как показали изображения, полученные Дайчи Фудзи, астрономом и куратором музея города Хирацука в Японии, некоторые из них могут упасть на Луну.
今夜はもう1つ月面衝突閃光がありました。2024年12月8日22時34分35秒に自宅から360fpsで撮影し(スロー再生)、複数台の望遠鏡で確認できました。連日明るい流星や火球が流れていますが、月面衝突閃光も続けて捉えられています。 pic.twitter.com/iHUq9EuXQg— 藤井大地 (@dfuji1) December 8, 2024
土星食終了後に月面衝突閃光がありました！2024年12月8日19時41分33秒に自宅から620fpsで撮影し、複数台の望遠鏡で捉えました(スロー再生)。月は大気がないため流星は見られずクレーターができる瞬間に光ります。まだデータ整理中ですが、6日17時26分27秒と7日18時3分6秒にも閃光を確認できています。 pic.twitter.com/QPmgJVMgQl— 藤井大地 (@dfuji1) December 8, 2024
«Сегодня ночью была еще одна вспышка от удара о Луну. Я снял ее на 360 кадров в секунду из своего дома в 22:34:35 8 декабря 2024 года (замедленное воспроизведение) и смог подтвердить это с помощью нескольких телескопов. Яркие метеоры и огненные шары появляются каждый день, но вспышки от ударов о Луну также были запечатлены одна за другой», — написал Фудзи в посте на X.
Астроному удалось снять и другие метеоры, которые падали на Луну в предыдущие ночи.
Хотя Геминиды являются наиболее вероятным объяснением происхождения загадочного объекта, однозначно утверждать это нельзя.
«Учитывая положение радианта, есть вероятность, что эти лунные ударные вспышки связаны с метеорным потоком Геминиды. Однако, поскольку спорадические метеоры по-прежнему превосходят Геминиды по количеству в наземных метеорных наблюдениях, они могут быть вызваны спорадическими метеорами», - сказал Роберт Лансфорд из Американского метеорного общества EarthSky.
«Обломки, вызывающие Геминиды, произошли от астероида, известного как 3200 Фаэтон. После того, как астрономы обнаружили Фаэтон в 1983 году, они поняли, что орбита астероида совпадает с орбитой метеоров Геминиды. Это указало на Фаэтон как на источник ежегодного метеорного потока. Несмотря на то, что большинство метеорных потоков происходят от комет, Фаэтон был классифицирован как околоземной астероид, а не как комета», — рассказала Серена Уитфилд в недавнем блоге NASA.
Она добавила, что иногда эта классификация подвергалась сомнению, поскольку орбита Фаэтона похожа на орбиту кометы, а космический аппарат НАСА STEREO в 2009 и 2012 годах обнаружил слабый хвост и быстрое увеличение яркости в районе наибольшего сближения астероида с Солнцем. Поэтому некоторые астрономы называют Фаэтон «каменной кометой», но более подходящим может быть термин «активный астероид», поскольку похожие объекты обнаружили в Главном поясе.