Fox News: Выход России из Сирии может помочь улучшить отношения между Украиной и Израилем 18.12.2024, 20:46

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Израиль долгое время балансировал на тонкой границе между своими связями с РФ и Украиной.

С падением режима Асада и уменьшением влияния России в Сирии некоторые говорят, что сейчас существует возможность для сближения между Израилем и Украиной, которой раньше не было.

«Израиль должен быть более вовлечен в поддержку Украины. Ситуация изменилась, пора для Израиля сделать шаг вперед», — заявил в интервью Fox News Digital Юлий Эдельштейн, глава комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности и член правящей партии «Ликуд».

Израиль долгое время балансировал на тонкой границе между своими связями с Россией и Украиной. Несмотря на широкую общественную поддержку Украины, израильское правительство придерживается осторожного подхода, в основном из-за сложных отношений с Москвой.

Поскольку Россия поддерживает как Иран, так и его марионеточные группы, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, который выступает за более тесное военное сотрудничество и просит Израиль о военной помощи, также заявил в интервью Fox News Digital, что осторожная позиция Израиля в отношении Украины больше не может быть оправдана.

Хотя Израиль настаивает на оказании только гуманитарной и оборонной помощи, воздерживаясь от оказания высокотехнологичного вооружения, Корнийчук отметил необходимость изменения политики.

«Связи России с Ираном и ее поддержка «Хезболлы» и ХАМАСа дают понять, что Россия не является нейтральным игроком для Израиля. Сейчас, когда роль России в Сирии уменьшается, у Израиля нет никаких оправданий — он должен воспользоваться возможностью теснее сотрудничать с Украиной», — объяснил Корнийчук.

Эдельштейн добавил, что «когда речь идет о сотрудничестве с украинцами, израильский интерес заключается в тесном сотрудничестве во всем, что касается обороны, особенно в том, что касается ракет и беспилотников».

«Израильские системы эффективны против ракет, но беспилотники — это другая история. Украина стала полигоном для испытаний в реальных боевых условиях, и мы упустили шанс воспользоваться этим», — считает Эдельштейн.

Дэниел Вайдич, республиканский эксперт по вопросам внешней политики и президент компании Yorktown Solutions, которая консультирует украинские государственные учреждения, подчеркнул, что Израиль сейчас имеет более сильную позицию для поддержки Украины, учитывая изменение ландшафта безопасности.

«Большая поддержка Израиля со стороны США, особенно при будущей администрации Трампа, может позволить Израилю чувствовать себя более уверенно в предоставлении дополнительной помощи Украине. Израиль, вероятно, будет продолжать оказывать приоритет своей безопасности, но пространство для сотрудничества с Украиной расширяется», — отмечает Вайдич.

В то же время Ребекка Коффлер, аналитик стратегической военной разведки считает, что стабильные отношения с Россией дают Израилю стратегическое преимущество, особенно в управлении иранской угрозой и сохранении влияния на ключевых региональных игроков, таких как Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция, где Путин имеет рычаги влияния.

«Украина с другой стороны мало что может предложить Израилю. В то время как Украина сильно зависит от поддержки Запада, Израиль не получает значительных преимуществ от этих отношений», — добавила она.

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