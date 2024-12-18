В Витебске загорелась старообрядческая церковь
- 18.12.2024, 20:58
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Витебские спасатели выезжали по сообщению о возгорании в церкви Успения Пресвятой Богородицы.
Храм расположен на 3-й улице Азина, заявляет пресс-служба МЧС.
На месте было обнаружено плотное задымление внутри церкви. Через некоторое время возгорание локализовали и ликвидировали. Пострадавших нет.
Пламя тушили девять единиц пожарной техники и 26 человек личного состава МЧС.
Отметим, что горевшая церковь является старообрядческой. Их в Беларуси – единицы.