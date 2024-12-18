В Минске продают суши за $100 18.12.2024, 21:16

иллюстративное фото

Как они выглядят.

Возможно вы уже видели в соцсетях обзоры на эти премиальные суши в нетипичной для такого продукта упаковке. Красный бархат — норма для ювелирки или дорогого коньяка, но, кажется, суши в него «заворачивают» впервые. Да и внутри совсем не типичная «Калифорния» с «Филадельфией». По крайней мере, потому что ранее в них съедобное золото не добавляли.

Обзоры на VIP-суши стали довольно популярной темой для минских блогеров. Как пример: свежий ролик-миллионник. Удивиться содержимому коробочки действительно есть причины: c некоторыми ингредиентами подавляющее большинство белорусов знакомо исключительно в качестве вкуса сухариков. Камчатский краб, гребешок, угорь, икра и посыпка из съедобного золота. Непохоже на легкий перекус одноразовыми палочками. В комментах люди искренне надеются, что после поедания суши в бархатной коробке «можно будет хранить нитки».

«Онлайнер» поговорил с собственниками Ильей и Александром и задал им пару вопросов об их продукте.

— Суши-сет ценой в $100 действительно пользуется спросом у белорусов?

— На данный момент сет «Люкс» — одна из самых популярных позиций в меню. Так что да, можно так сказать.

— Состав вашего сета новый или за пару лет изменилось только оформление — та самая коробка?

— Меню совершенно новое. У нас сейчас новый шеф, Он полностью переделал все позиции. Все в меню — его авторская разработка, ко всему он приложил руку. Ну, кроме коробки, разумеется.

— Вас иногда обвиняют в том, что в ваших роллах много премиальных компонентов, которые не очень хорошо сочетаются друг с другом.

— Да, согласен, такая проблема была. Открывались мы быстро, за две недели, меню было составлено на скорую руку. И сначала оно зашло, а потом спрос стал падать. Сейчас же все намного вкуснее, судя по отзывам. Мы переработали все, даже варку риса. Спасибо новому шефу. Кстати, мы нашли его среди наших же обычных поваров. И он оказался сильно лучше предыдущего главы кухни. Даже удивительно, что раньше мы с Максимом такого самородка не разглядели.

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