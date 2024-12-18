Чехия ограничила россиян в получении гражданства 6 18.12.2024, 21:21

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Поданные заявки будут заморожены.

Палата депутатов парламента Чехии в третьем окончательном чтении приняла законопроект, который, среди прочего, сильно ограничивает возможность получения чешского гражданства для россиян.

Принятая поправка предусматривает, что граждане России, за рядом исключений, не смогут получить гражданство Чехии без отказа от российского гражданства. Поправка также предусматривает полную заморозку на неопределенный срок всех заявлений на предоставление чешского гражданства для россиян старше 15 лет, включая и заявления, уже поданные ранее.

Исключения сделаны для лиц, получивших в Чехии убежище, а также для тех, кто, по мнению властей страны, представляет для неё большую ценность. Возможны также исключения по гуманитарным причинам.

Поправку поддержали депутаты от правящей коалиции, оппозиция выступила против.

За последние годы гражданство Чехии получили несколько тысяч россиян. Для получения гражданства необходимо было прожить в стране более 10 лет, иметь ПМЖ, соблюдать законодательство, сдать экзамен по чешскому языку.

Теперь документ отправится на рассмотрение в Сенат. После одобрения документа в Сенате его направят на подпись президенту Чехии. Ожидается, что поправка вступит силу в начале февраля 2025 года.

Поправка была внесена в закон Lex Ukrajina, который предусматривает продление режима временной защиты для украинских беженцев до 2026 года.

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